Jean-Marc Lainé et Thierry Olivier

FREDRIC, WILLIAM ET L’AMAZONE

Glénat

L’un pense que les comics mènent la jeunesse américaine à sa perte, l’autre les utilise pour apporter une forme d’émancipation à ses lectrices. Les deux sont psys et vont s’affronter indirectement dans les années 1940 et 1950. Le premier s’appelle Fredric Wertham, disciple de Freud, auteur en 1954 de Seduction of the innocent, étude alarmiste– et un peu trafiquée – concernant l’influence supposée néfaste de la BD sur la jeunesse. L’idée est dans l’air, avec le développement des récits «durs» de crime, d’horreur et de science-fiction, le début de la guerre froide et la chasse aux rouges dans tout le pays. Puritanisme, discipline morale et anticommunisme s’associent alors harmonieusement. Son livre initiera la fermeture…