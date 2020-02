En ce mois de février, les abonnés du PlayStation Plus ont découvert comme jeu gratuit Les Sims 4. L’occasion de se replonger en enfance, mais l’aventure s’est révélée décevante…

Nul besoin de la DeLorean de Doc Brown ou du TARDIS de docteur Who. Chaque mois, Sony offre à ses abonnés Play-Station Plus un plongeon dans le passé. Après la collection des aventures de Nathan Drake, place à Les Sims 4, sortis en 2014. Il est possible de signer son retour à Sim City gratuitement – après tant d’heures sur Les Sims 2 sur PC – et de dessiner la vie de son personnage tout juste créé. Avec l’expérience et la réflexion en plus, on découvre toutes les palettes qu’offre le jeu. Petit bémol en ce qui concerne les nouveautés restreintes et le temps de chargement.

L’idée de Sony d’offrir deux jeux…