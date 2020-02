GROLLEY. Un camion et un fourgon sont entrés en collision, jeudi vers 14 h à Grolley. Personne n’a été blessé, mais du mazout s’est déversé dans des canalisations, puis dans le ruisseau de Corsalettes. Les sapeurs-pompiers du Centre de renfort de Fribourg ont neutralisé l’hydrocarbure présent sur la chaussée et placé plusieurs barrages sur le ruisseau, afin d’absorber le carburant et d’empêcher la propagation de la pollution. L’écosystème a été impacté, même si, à l’heure actuelle et selon le communiqué de la police, aucun dommage immédiat à la faune n’a été constaté.