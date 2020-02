CFF. La ligne CFF entre Fribourg et Berne sera coupée entre le 24 juillet et le 10 août, dans le cadre des travaux d’assainissement du viaduc de la Singine, entre Flamatt et la commune bernoise de Thörishaus. L’investissement se monte à 15 millions de francs.

L’interruption affectera le trafic grandes lignes entre Fribourg et Berne, ont fait savoir les CFF dans un communiqué. Elle s’étalera du vendredi 24 juillet le soir au lundi 10 août le matin. Le trafic régional sera pour sa part arrêté entre Thörishaus Station et Fribourg.

Des bus de remplacement seront mis en service, précise l’ancienne régie fédérale. L’horaire en ligne sera adapté aux perturbations. Les travaux, qui ont débuté mercredi, doivent assurer l’exploitation des trains pour plusieurs décennies. Ils s’achèveront en fin…