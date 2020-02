Plus de 45% des infirmiers quittent la profession, selon une enquête de l’Observatoire de la santé. Or, une autre étude indique que seuls 57,4% du personnel nécessaire d’ici 2025 est actuellement formé dans le canton. Pour contourner ce double problème, la Haute Ecole de santé organise une formation de réinsertion professionnelle pour les personnes qui ont quitté le métier depuis quelques années, selon un communiqué. L’idée est de réactualiser les connaissances, de gagner en compétences et de comprendre les défis actuels de la profession. Une nouvelle volée commencera en avril. Une séance d’information est prévue le 16 mars.