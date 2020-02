La Confédération soutiendra cette année 13 projets dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent (PAN). Un montant de 5 millions de francs est prévu sur cinq ans pour renforcer les efforts des autorités et de la société civile. L’Université de Fribourg sera notamment soutenue pour une formation sur l’aumônerie musulmane dans les institutions publiques. Le programme d’impulsion national a déjà permis de contribuer, en 2019, au financement de neuf projets mis en place tant par des autorités cantonales, des villes, que par des organisations de la société civile. Les sommes demandées ont largement dépassé le million de francs alloué, a communiqué vendredi le Réseau national de sécurité. Côté romand, les cantons de Vaud et de Genève en ont…