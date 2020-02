Un groupe de citoyens souhaite l’introduction d’un Conseil général dans la commune de 880 habitants.

«La plupart du temps en assemblée, je vote sans connaître vraiment le fond du sujet. Le fait d’être élu permet une préparation: on nous donne des outils et les dossiers en amont.» Flore Binggeli en est persuadée: sept personnes (les conseillers communaux), pour réfléchir au sort d’une commune, ce n’est pas assez.

Elle et d’autres citoyens de Granges ont déposé une demande afin d’introduire un Conseil général de 30 membres dès la législature 2021. Pour que la population puisse voter sur l’objet, ils ont jusqu’au 14 mai pour récolter 64 signatures, soit le dixième des citoyens actifs. Et de soulever d’autres arguments: «Un Conseil général permet le droit d’initiative et de référendum. Ce…