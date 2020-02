L’Association K fédère 22 organisations culturelles professionnelles du canton. Présidée depuis jeudi par le conseiller national Gerhard Andrey, elle entend valoriser le travail de ses membres et militer pour une politique culturelle ambitieuse, notamment lors des prochaines élections cantonales.

XAVIER SCHALLER

L’idée d’une faîtière des institutions culturelles était dans l’air depuis un certain temps. Fondée officiellement au début de l’année 2018, l’Association K est maintenant de taille à entrer en scène. Avec, depuis jeudi, un président emblématique, le conseiller national Gerhard Andrey: «La scène culturelle est solide et forte dans le canton. Mais il faut se demander comment on continue.»

Le premier travail a été d’élargir la base. «Maintenant que nous sommes 22, c’est le bon…