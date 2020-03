Comme deux de ses compères du CTT Bulle, le Belfagien Miquel Carré a découvert la LNA cette saison. Retour sur le parcours et l’expérience du cadet de l’équipe fanion.

MAXIME SCHWEIZER

«On aurait aimé disputer ce dernier match à la maison. Face à Lancy, on avait une chance de l’emporter.» Le week-end dernier, Miquel Carré et le CTT Bulle auraient pu fêter leur première victoire de la saison en LNA devant leur fidèle public. Le coronavirus en a décidé autrement, puisque Swiss table tennis a suspendu la saison jusqu’au 30 avril au minimum. L’occasion de s’intéresser de plus près au parcours du Belfagien de 22 ans.

Tout a commencé il y a dix ans environ. «Footeux», Miquel Carré choisit de mettre au placard crampons et protège-tibias pour tester la petite balle blanche. «J’avais besoin de…