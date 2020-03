ARTISANAT ET COMMERCE

Pour les entreprises confrontées à un effondrement de leur chiffre d’affaires et au manque de trésorerie, l’Association fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et des services (AFCAS) demande aux autorités de prendre plusieurs mesures «fortes et urgentes». Notamment la création de fonds extraordinaires de soutien, permettant d’atténuer les charges de loyers ou de salaires; l’extension de la réduction des horaires de travail aux indépendants et aux travailleurs obligés de rester à la maison à cause de la fermeture des écoles ainsi que des mesures en matière fiscale, comme la suspension sans pénalité du paiement des impôts, des taxes et des acomptes TVA. «La première priorité doit être la santé des personnes, souligne l’AFCAS dans son communiqué. En parallèle, nous…