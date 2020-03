TREYVAUX

Créé il y a deux ans au Théâtre des Osses, Leloupdessables poursuit sa tournée à succès: la pièce tirée des romans de l’autrice suédoise Åsa Lind vient de connaître sa 100e représentation. Samedi et dimanche (17 h), L’Arbanel, à Treyvaux, accueille l’histoire de Zackarina et de sa rencontre avec un étrange loup. La pièce (dès 6 ans), mise en scène par Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, comprend des parties filmées, réalisées par Samuel et Frédéric Guillaume. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.arbanel.ch.