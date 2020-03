Professionnel de l’événementiel, le Gruérien Béat Kunz évoque le «désastre économique majeur» qui frappe le secteur depuis la crise liée au coronavirus. L’ancien directeur d’Espace Gruyère reste résolument optimiste, en attendant des jours meilleurs.

KARINE ALLEMANN

Parce que l’impact d’un concert annulé, d’un congrès reporté ou d’une compétition sportive supprimée est immédiat, le secteur de l’événementiel est touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Et le choc est violent. Personne ne sait, aujourd’hui, comment ses acteurs vont s’en relever. «C’est quasiment certain que des entreprises vont mettre la clé sous la porte. Malheureusement, il s’agit d’une triste réalité», estime pour sa part Béat Kunz, professionnel du secteur. Fondateur et directeur de Kunz Expo & Events à…