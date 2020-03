Comme tant d’autres, Warner Music France veut que la vie culturelle se poursuive: le label organise un Sofa Festival en ligne, les 26 et 27 mars, puis les 2 et 3 avril. Au programme: concerts (suivis de discussions en live) d’Alain Souchon, Renaud Capuçon, Barbara Carlotti notamment et soirées DJ. www.sofa-festival.fr.