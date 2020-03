Devant le Tribunal pénal de la Glâne, un trentenaire, accusé de viol et de contrainte sexuelle, a nié les faits. La plaignante dit avoir été abusée alors qu’elle visitait l’appartement de celui qui l’aurait agressée. Faute de preuve, il a été acquitté.

VALENTIN CASTELLA

«Il y en a un des deux qui ment. Si on ne sait pas de qui il s’agit, on ne condamne pas. Si on ne sait pas, le bénéfice du doute doit s’appliquer.» Le procureur général Fabien Gasser avait requis l’acquittement dans l’affaire jugée la semaine dernière devant le Tribunal pénal de la Glâne. A Romont, un trentenaire glânois s’était présenté devant la justice pour répondre aux accusations de viol et de contrainte sexuelle.

Propriétaire d’une maison située dans la campagne glânoise, le prévenu avait publié une annonce sur…