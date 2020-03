La compagnie fribourgeoise Da Motus et l’ensemble bâlois Mondrian créent DéComposition. Un spectacle où pulse l’énergie vitale.

On en sort un peu pantois, avec cet étonnement qui est habituel dans les spectacles de Da Motus. DéComposition, que la compagnie fribourgeoise de danse contemporaine présente à Nuithonie (jusqu’à dimanche) ne fait pas exception: avec sa musique jouée en direct, avec ses musiciennes qui se déplacent sur le plateau, avec sa chorégraphie expressive, la pièce use de formes simples, sans artifice, pour créer la surprise. Comme pour bien insister sur le caractère collectif de leur création, les quatre musiciennes de l’ensemble Mondrian et les quatre danseurs entrent en scène en duo – ou en couple – à tour de rôle. Tous sont vêtus dans des tons verts qui situent…