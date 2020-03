RTL9, MERCREDI, À 20 H 45

Dans la «jungle» urbaine de L.A., le job de Beck consiste à reprendre ce qui n’a pas été payé. Costaud et rusé, Beck est le meilleur à ce jeulà. Cette fois, c’est un type qu’il doit récupérer, un tchatcheur mouillé dans des trafics louches, coincé au Brésil. Il va se heurter à quelques complications inattendues: d’abord Travis, qui ne veut pas rentrer, mais aussi la belle Mariana, qui en sait plus qu’elle ne veut le dire, et Hatcher, un despote qui règne sur la jungle et ses habitants… ■