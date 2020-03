RTS1, MARDI, À 20 H 10

Myrtille, la petite baie qui monte!

Les Suisses consomment toujours plus de myrtilles et beaucoup en hiver! La production mondiale a explosé. Reportage en Afrique du Sud, où les cueilleuses reçoivent souvent un salaire dérisoire. Ce marché en folle croissance attire les producteurs, mais la petite baie qui monte ne se laisse pas dompter facilement. Fraîches ou surgelées, les myrtilles ont-elles conservé des pesticides dans leur chair? On lui prête mille vertus médicinales, à la myrtille… ■