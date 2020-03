RTS1, MARDI, À 20 H 10

ABE... au temps du coronavirus

Comment les pharmacies font-elles face aux pénuries… et au stress des clients? Reportages en ville et à la montagne. Puis rediffusion d’une sélection des meilleurs sujets de la série d’été: Allemagne, avant le virus, on aimait bien manger comme au Paléolithique! Californie: visite chez les paysans du futur. Au Groenland, on se réjouit du réchauffement climatique… ■