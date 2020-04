RTS1, MARDI, À 20 H 10

Données personnelles: les entreprises savent tout de vous

Quelles informations les géants du net détiennent-ils sur chacun d’entre nous? Pour le savoir, ABE a accompagné deux personnalités dans la récupération et l’analyse de leurs données personnelles auprès de Google, Facebook, Twitter & co. Résultat: des centaines de pages de données sensibles et très précises dont l’utilisation reste floue. Pour aider les usagers à maîtriser les traces laissées un peu partout, un expert explique… ■