RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Il n’y a rien de plus incroyable!



Lionel et Jean-François ont installé leur caravane devant la maternité de Delémont. Pendant 48 heures, familles, sages-femmes et personnel travaillant à l’Hôpital du Jura, se succèdent au micro. Témoignages, partages et dédicaces célèbrent la naissance, le plaisir d’être parents, mais aussi la difficulté de perdre un enfant. Une émission tout en contraste, comme la vie. Enfant du pays, Lionel retrouve la maternité de Delémont où sa mère a travaillé comme sage-femme. Au micro, lui et son complice Jean-François recueillent des té- moignages qui ont l’intensité d’une naissance. A commencer par celle que vient de vivre Simon, jeune papa: «Je ne connais rien de plus incroyable dans la vie. On découvre que sa femme est une guerrière à…