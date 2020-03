Nous avons donc basculé dans un monde où 600 morts italiens en une journée passent pour une bonne nouvelle. Parce que c’est moins que la veille. En temps de crise, tous les repères changent et l’être humain, dans la tempête, conserve une capacité folle à s’accrocher là où il peut.



Quelques jours, quelques semaines tout au plus ont suffi pour nous plonger dans cette autre réalité. Qui se souvient encore que, il y a à peine plus d’un mois, le PSG fêtait sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions (la quoi?) et que l’on se demandait si l’Olympique lyonnais tiendrait le choc au match retour contre la Juventus? C’était essentiel et c’est si loin, maintenant…

Songez qu’il y a trois mois, nous nous embrassions allégrement pour nous souhaiter bonne année. En ajoutant…