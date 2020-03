Rick Gekoski

LONG ISLAND STORY

Belfond, 352 pages

1953, été de canicule et de croisade maccarthyste. Eté de changements, aussi, pour les Grossman: Ben, le père, est avocat et sympathisant communiste. En ces temps de chasses aux sorcières, mieux vaut s’éloigner de Washington et s’installer à Long Island, dans la petite ville où vivent les parents de son épouse Addie. Mais le déménagement n’enchante ni sa femme, ni leurs enfants. Et la situation ne va pas se simplifier quand Addie apprend que son mari la trompe…

L’Américain Rick Gekoski a puisé dans son enfance et les souvenirs familiaux pour ce second roman, le premier traduit en français. Il réussit avec une étonnante force tranquille à lier l’histoire de ce couple qui se fissure, qui lutte pour surmonter sa crise, et celle d’un pays qui…