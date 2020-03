Lanterns On The Lake

SPOOK THE HERD

Bella Union

L’Angleterre est décidément une source intarissable de talents protéiformes. Il suffit parfois de tendre l’oreille. Du côté de Newcastle par exemple, où les quatre membres de Lanterns On The Lake ne font pas que remporter le prix du nom de groupe le plus fantaisiste du moment… Avec son quatrième album, le quartet signe un disque hors du temps, qui tisse des liens entre le trip-hop de Bristol (Before the excavate) et la new wave des eighties (Swimming lessons), en passant par des touches de shoegaze (A fitting end) et d’indie-pop (When it all comes true). Bref, un vrai concentré de musique so british du XXe siècle, en neuf titres et quarante minutes chrono.

Avec sa voix éthérée et virevoltante, Hazel Wilde intègre avec brio le cercle fermé…