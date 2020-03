PAR CLAUDE ZURCHER

ANNULATIONS EN CASCADE… Concerts, fanfares, spectacles, expositions, lotos, assemblées et comités en tout genre, matches de foot et de hockey, la fête de lancement de la campagne pour la fusion des communes du Grand Fribourg, les thés dansants du mardi après-midi à l’Hôtel de Ville de Bulle, l’expo des poussins au Musée d’histoire naturelle, l’opération «coup de balai» pour le nettoyage des rives du lac de la Gruyère, la soupe de carême, l’hôpital des nounours, le vernissage de la traduction en bolze du Petit Prince, etc. Tiens, d’ailleurs, que disait le Petit Prince? «On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.» Tu parles, l’essentiel se lit dans les yeux: la trouille!

LE PÈLERINAGE DE PRINTEMPS à Lourdes semble lui aussi compromis. Si on…