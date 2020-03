PAR CLAUDE ZURCHER

IL Y A TROIS MOIS À PEINE, Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération, nous adressait ses vœux de bonne santé pour 2020 depuis une boulangerie, souvenez-vous, elle discutait avec la boulangère, payait son pain puis se tournait vers la caméra. Non, ce n’était pas un rêve, ces images sympathiques et un peu cucul, il faut le dire. Maintenant que nous croisons au magasin, dont les clients sont comptés, des voisins portant des masques pour acheter des rouleaux surnuméraires de papier de toilette, que Guy Parmelin négocie avec l’Europe la livraison de matériel de protection, que la démocratie est suspendue, l’armée mobilisée, les frontières fermées, comme les lieux publics, qu’il est interdit de circuler à plus de cinq personnes (pour le moment), que les vieux…