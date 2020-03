Cullen Bunn et Jonas Scharf

BONE PARISH, TOME I

Delcourt

Une nouvelle drogue aux vertus étranges a envahi les rues de La Nouvelle-Orléans. Son marché en extension empiète sur celui des revendeurs traditionnels. Mafieux new-yorkais et cartels mexicains sont prêts à en découdre pour prendre le contrôle de sa production à la famille qui l’a créée et qui gère pour le moment l’intégralité de la filière. Une guerre impitoyable est sur le point d’éclater.

Jusque-là, le récit concocté par Cullen Bunn et Jonas Scharf a tout du bon polar et du thriller classique, bien mené et haletant. Il prend une dimension plus horrifique lorsque l’on sait que cette poudre révolutionnaire est fabriquée à partir de la cendre de cadavres calcinés et qu’elle produit des visions terrifiantes de leurs anciens…