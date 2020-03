Dans le marasme de ces jours, le Théâtre des Osses a proposé une heure et quart de bonheur simple, jeudi, avec Une rose et un balai. Avant de devoir annuler les autres représentations.

GIVISIEZ. Cette étrange émotion, aux paroles de Nicolas Rossier et Geneviève Pasquier, codirecteurs du Théâtre des Osses et metteurs en scène d’Uneroseetunbalai. «Pendant une heure et quart, oubliez le fracas du monde…» Soir de première pas comme les autres, jeudi à Givisiez, où la pièce tirée du livre à succès de Michel Simonet (présent dans la salle) avait un air de parenthèse enchantée. Il y avait là une résonance étrange avec le texte du «balayeur à la rose». Une fleur fixée chaque jour à sa charrette de cantonnier, Michel Simonet met de la beauté dans les ordures, de la douceur dans la saleté. De…