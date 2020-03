Cinq ans après Hotel Paradiso, qui était aussi passé par l’Univers@lle, à Châtel-Saint-Denis, la Familie Flöz revient à Fribourg. Ce collectif berlinois, adepte de masques et de théâtre sans parole, présente Dr Nest, ce vendredi à Equilibre (dès 10 ans). Entre mime, burlesque et poésie, la troupe invite à pousser la porte d’un asile, la Villa Blanca. On y croise des patients qui parlent tout seuls, des infirmières affairées, un directeur sûr de son savoir. Sauf que ce matin-là, quelque chose a changé. Alors que les malades défilent, naît peu à peu la question: où est la normalité? Qu’est-ce qui la différencie de la maladie?

Créée il y a environ vingt-cinq ans, la Familie Flöz s’est imposée comme une des troupes européennes les plus inventives dans le domaine du théâtre visuel. Elle n’a…