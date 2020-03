SEMSALES. La construction de nouveaux logements a été mise à l’enquête à la route de la Rougève à Semsales. Le projet paru dans la Feuille officielle de vendredi est constitué de deux immeubles de six et dix appartements ainsi que de deux villas de deux et trois appartements. Un parking souterrain de 21 places et un abri PC pour 42 personnes sont aussi prévus. «Les appartements iront de 2,5 à 4,4 pièces. Il y aura des biens à vendre et à louer», explique le promoteur Daniel Bretscher qui espère pouvoir entamer les travaux cet automne et terminer d’ici à la fin 2021. CP