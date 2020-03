RTS1, MERCREDI, À 22 H 20

Blasphème

Au Pakistan, d’anciennes lois condamnent toujours à mort les auteurs de propos blasphématoires à l’encontre du Prophète. Critiquer le Coran peut par ailleurs entraîner la prison à vie. A travers différents jugements récents, ce documentaire nous plonge au cœur de ces affaires et interroge la société pakistanaise et ses imams sur des traditions violentes et contestées par beaucoup, y compris dans ce puissant pays. Blasphème a pour toile de fond l’un des pays les plus violents du monde, le Pakistan, où les anciennes lois sur le blasphème prescrivent une peine de mort obligatoire pour avoir manqué de respect au prophète Mahomet et la prison à vie pour avoir profané le saint Coran. Plus de 1300 personnes, dont beaucoup de non-musulmans, ont été accusées de…