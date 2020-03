Le canton «en état de situation extraordinaire»

Les gros moyens! «Afin de freiner la propagation du coronavirus (Covid-19), de protéger la population vulnérable et de permettre au système de santé de garantir, dans la durée, des prestations de qualité pour toutes les personnes qui en ont et en auront besoin», le Conseil d'Etat, réuni in corpore ce vendredi après-midi devant la presse, a déclaré l'ensemble du territoire cantonal «en état de situation extraordinaire».

Le Gouvernement met sur pied l'Organe cantonal de conduite, qui «aura pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires à une prise en charge sanitaire pérenne de toutes les personnes touchées, ainsi qu'à la continuité des mesures et organisations de prise en charge sanitaire et sécuritaire, et ce jusqu'au retour à une situation normale».

Les mesures prises dès lundi

Ainsi, par voie d'ordonnance, les décisions suivantes sont prises:

- Les rassemblements publics ou privés impliquant 50 personnes ou plus en même temps sont interdits. Sont notamment concernés les salles de concert, les salles polyvalentes, les buvettes, discothèques, cinémas, musées, théâtres, restaurants, lieux d'exposition, piscines ou encore bains thermaux.

- La fréquentation des transports publics, des commerces et des entreprises n'est en principe pas concernée par cette ordonnance.

- Les rassemblements publics ou privés de moins de 50 personnes en même temps doivent respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique.

- L'enseignement présentiel est interrompu à l'école obligatoire, au niveau secondaire II et aux niveaux tertiaires A et B.

- La centrale de conduite sanitaire du canton a par ailleurs décidé de fermer les accès aux visites pour les EMS, à certaines institutions spécialisées ainsi qu'aux hôpitaux et cliniques (HFR, HIB, RFSM, Hôpital Daler, Clinique générale). Des règles spécifiques sont mises en place pour les parents d'enfants hospitalisés, les familles de personnes en fin de vieou les conjoints des mères ayant accouché.

- Enfin, le Conseil d'Etat avertit que les autorités cantonales procéderont à des contrôles du respect de ces mesures.

Ces ordonnances entrent en vigueur lundi et s'appliquent jusqu'au 30 avril 2020.

Hotline: nouveau numéro d'appel

Dès aujourd'hui vendredi, la hotline coronavirus dispose d'un nouveau numéro de téléphone destiné à la population: le 084 026 1700. Cette hotline répondra «à toutes les questions d'ordre sanitaire, mais elle effectuera également un triage des questions de tous ordres en lien avec la pandémie de coronavirus».

