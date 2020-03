Rebond

PAR DOMINIQUE MEYLAN

CONFINEMENT. Plus de places de jeux, de parties de foot endiablées entre voisins ou de courses en trottinette, finie l’école, il faut désormais occuper les enfants en limitant les contacts au maximum. Pas si simple, sachant que deux heures d’activités en extérieur peuvent vous sauver une journée. Mais pourquoi n’avoir pas investi dans un casque qui isole du bruit ambiant tout en diffusant une musique zen? Grave erreur, mais il est trop tard...

Dans le top des activités ludiques et pédagogiques à pratiquer à l’intérieur, il y a la cuisine. Vos enfants se sensibilisent aux goûts, apprennent à manger sainement, tout en exerçant leur motricité fine. Non, je rigole. Vos enfants dévastent la cuisine tout en mangeant de la pâte pas cuite et finissent par avoir mal au…