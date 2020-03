A propos des aînés qui ne respectent pas les consignes.

Vendredi matin, j’ai distribué des sacs pour mes élèves avec des travaux pour quatre semaines d’école à la maison. Le monde est en pagaille, l’économie, les transports, les frontières… Les hôpitaux se préparent à accueillir des malades avec des complications graves, des opérations sont reportées pour libérer des lits et des appareils respiratoires, le monde médical s’engage à faire des heures supplémentaires, à affronter des situations pénibles, il va falloir essayer de sauver les personnes qui vont arriver en situation de détresse respiratoire. Le canton du Tessin atteint ses limites. Juste à côté, en Italie, la situation est dramatique, on n’a plus de place pour les malades. Il manque des respirateurs. Parfois les médecins sont…