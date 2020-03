Unies au sein du nouveau collectif Ensemble plus forts, treize associations d’aide aux migrants dénoncent la gestion cantonale du droit d’asile. Dans une déclaration commune envoyée au Conseil d’Etat, elles déplorent notamment une politique de paupérisation des requérants déboutés.

XAVIER SCHALLER

«Nous ne pouvons pas accepter une gestion minimaliste et légaliste du droit d’asile par nos autorités responsables.» C’est par ces mots que commence la déclaration commune signée par treize associations fribourgeoises. Actives dans le soutien aux requérants d’asile et aux migrants, elles sont désormais réunies sous la bannière d’Ensemble plus forts.

Jeudi en conférence de presse, l’ancien conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf a expliqué l’origine du collectif: «Tout a commencé par une…