Eté 1991: quelques jours avant la mort de l’artiste, éclate l’affaire des faux Tinguely. Anciens commandants de la Police cantonale, Pierre Nidegger et Pierre Schuwey reviennent sur cette étonnante enquête dans le milieu de l’art, sur fond de blague entre copains.

ÉRIC BULLIARD

Ce n’est pas l’enquête la plus spectaculaire du siècle. Pas la plus difficile non plus. Mais «elle est exceptionnelle par la renommée du personnage qui se trouve au centre», souligne Pierre Nidegger, ancien commandant de la police cantonale. Il était encore chef de la police de sûreté, à l’été 1991, quand éclate l’affaire des faux Tinguely.

«Jean Tinguely était connu dans le monde entier, pas seulement par les amateurs d’art, poursuit Pierre Nidegger. Il n’y avait pas cinq personnalités comme lui à Fribourg.» La…