Il faudrait parler d’autre chose, mais de quoi? Tiens, Sophie Marceau «goûte à nouveau au bonheur», «le bonheur retrouvé de Sophie Marceau», lit-on dans ces magazines qu’on feuilletait distraitement chez le coiffeur, au temps où l’on pouvait aller chez le coiffeur. Dans les faits, l’actrice a retrouvé non pas le bonheur, mais un mec. A l’époque d’après-Me too, c’est assez croquignolet de se dire que les deux peuvent être synonymes. Nos vœux les plus sincères au nouveau couple, ils sont bien mignons, tous les deux, c’est ravissant.

Il faut parler d’autre chose… Suzy Delair s’en est allée, rendez-vous compte. Elle a joué avec des légendes d’un autre temps, comme Pierre Fresnay, Fernand Ledoux et Louis Jouvet. Elle a été la compagne de Henri-Georges Clouzot, qui l’a fait notamment tourner…