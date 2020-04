Prévue les 13 et 14 juin à Gruyères, la troisième édition du Festival de la crème double a été reportée au week-end des 4 et 5 juin 2022. «Ceci pour garantir la sécurité de nos visiteurs et de nos partenaires, en lien avec l’évolution rapide et les nombreuses incertitudes liées au Covid-19», précise l’Office du tourisme de la cité médiévale dans un communiqué. Les deux premières éditions avaient attiré environ 15 000 participants pour déguster les mets à base de crème double proposés par les restaurateurs de Gruyères. «Ce report permettra au public de profiter du festival dans un environnement plus serein.» A noter qu’il n’a pas été possible de décaler cette troisième édition d’une année en raison d’un programme d’animations déjà bien chargé en 2021 dans la cité comtale.