Une manifestation de plus qui passe à la trappe. Festycharme, qui anime habituellement le cœur de Charmey en juillet, annule son édition 2020, en raison des risques sanitaires dus au coronavirus. Son comité d’organisation l’a fait savoir hier. «Le programme était pourtant sous toit avec deux têtes d’affiche et de nombreux groupes de renom qui devaient se produire sur la grande scène et les terrasses des restaurants», écrit Christine Repond, présidente du comité. La prochaine édition se déroulera donc en juillet 2021.