Le Conseil d’Etat et l’architecte cantonal et chef du Service des bâtiments Gian Carlo Chiové ont décidé «sur la base d’une entente réciproque de mettre fin à leurs rapports de travail», a communiqué mardi la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC). En outre, les deux parties «ont jugé préférable que sa mission prenne fin dès aujourd’hui (mardi, n.d.l.r.)». Gian Carlo Chiové était entré en fonction le 1er février 2017.

André Magnin, ingénieur cantonal et chef du Service des ponts et chaussées, assurera l’intérim à la tête du Service des bâtiments jusqu’à l’engagement d’un nouveau ou d’une nouvelle chef-fe de service. Il est secondé par le chef adjoint du Service des bâtiments actuellement en place. «Parallèlement, une task force présidée par le…