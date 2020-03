La Patrouille de la Maya annulée, c’est à la Diablerets 3D que les régionaux se sont mis en évidence. Sur l’épreuve verticale (+558 mètres de dénivelé positif) d’abord, les frères d’Albeuve Robin et Thomas Bussard ont pris samedi soir les 2e et 3e places, à respectivement 22 et 59 secondes du vainqueur valaisan Benjamin Borlat (25’53). Quant à la course-reine du dimanche, la Super-diabolique (+2632 m de dénivelé), elle a vu la victoire du binôme français Didier Blanc-Valentin Favre (2 h 15) devant le duo charmeysan Simon Remy-Romain Guillet (2 h 21).