La criminalité dans le canton se stabilise, selon les statistiques 2019 de la police. Avec le mouvement MeToo, davantage d’affaires de mœurs ont été dénoncées.

DOMINIQUE MEYLAN

POLICE. Alors que la police fribourgeoise est fortement sollicitée en pleine épidémie de Covid-19, elle est revenue lundi sur son activité en 2019 par voie de communiqué. Depuis plusieurs années, la criminalité classique tend à se stabiliser. Globalement, les plaintes pénales ont diminué de 9%. Toutefois, le traitement des affaires et certaines procédures se complexifient. «Plus sensible et fragile, la population se montre désormais plus exigeante et moins tolérante», relève la police dans son communiqué.

La diminution du nombre de plaintes ne concerne pas tous les domaines. La brigade des mœurs et maltraitances a…