SKI ALPIN. La chance n’a pas accompagné Pierre Bugnard à Hinterstoder, en Autriche. Pour son deuxième géant en Coupe du monde de la saison après celui d’Adelboden, le Charmeysan de 27 ans a manqué pour 42 centièmes la qualification en seconde manche. Objectif qu’il n’a jamais atteint en cinq participations à une course mondiale. La victoire est revenue au Fran- çais Alexis Pinturault. Avec son temps de 1’28’’81, il a échoué au 37e rang à 42 centièmes de l’Italien Giovanni Borsotti, 30e et dernier qualifié. «Ce n’était vraiment pas facile, raconte Pierre Bugnard. La piste était longue et la neige a explosé après les trente premiers.»

Un retard qui a augmenté

Une sensation confirmée par le classement. Seuls quatre géantistes partis avec un dossard supérieur à 30 se sont qualifiés pour la…