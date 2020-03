Construit entre 1985 et 1986 puis rafraîchi en 2014, le Foyer de Bouleyres a planifié d'importants travaux de rénovation dès cet été: assainissement des conduites d'eau claire et usée, changement de toutes les fenêtres et rénovation de chaque salle de bain. Afin de limiter au minimum les perturbations pour les résidentes et les résidents, des pavillons provisoires seront installés en continuité de l'EMS existant. Ils pourront accueillir jusqu'à 16 résidents. Pour rappel, le foyer bullois a une capacité de 85 lits, dont 21 dans deux unités spécialisées en démence, les seules dans le district. Son taux d'occupation est de 98%. Pendant la durée des travaux, estimée à un an environ, seize chambres, par rotation, ne pourront pas être occupées.