Organisés dimanche à Leysin, les championnats fribourgeois de slalom ont permis à plusieurs régionaux de s’illustrer. Chez les U16, la victoire est revenue à Fabrice Mooser (Edelweiss Jaun) et Marion Roulin (Team La Berra). D’autres espoirs de la région se sont parés d’or dans leur catégorie: Théo Bourloud et Lily Chessex (Châtel-St-Denis) en U14, Hector Bielmann et Lucile Bapst (Team La Berra) en U12, Martin Vuichard (Châtel-St-Denis) et Dehlia Savoy (Alpina Bulle) en U11, et enfin Sami Turcotte (Châtel-St-Denis) chez les U10.