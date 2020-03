Deché-delé

Portyè dèvejâ di mijérè dou mondo? N’in d’a dza proumatêre, è no chin bin piti por èprovâ dè tsandji ôtyè. Djian dou Prâ Dèrê, ke no j’a tyithâ l’i a on pâr dè j’an, m’avê bayi on galé piti lêvro chu lè rèvi dè ti lè mê.

Por vouè, no dèvejèrin dou mi dè mâ: «Chin ke hyorè ou mi dè mâ, bayè pou dè frete.» «Putha dè mâ, putha d’ouâ» (chin i vou adre ke kan mâ l’è chè, l’i arè dou bon byâ). «Mi dè mâ chè, inpyè le bochè.» «Mi dè mâ pyodjyà, pou dè j’à.» «Groch’oura dè mâ, âvri pyodjyà è mé ou chèlà, fan le payjan orgoyà.» «Che pyà a la Chint’Ôbin, l’ivuè l’è pye tyira tyè le vin.» «Che dzâlè le dzoua di Karanta Mârtire,(le dji dè mâ) n’in d’arè adi po karanta dzoua.» «A la chin Dzojè, fô chènâ lè pê!» È po fourni, «in mâ che fâ tru bi, le tsôtin cherè tru kour».

Ora l’è bon por…