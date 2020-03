GYMNASTIQUE

Le traditionnel spectacle de l’EPF La Tour-de-Trême se déroulera vendredi (20 h) et samedi (15 h et 20 h). LesdessousdeLaTour prendra ses quartiers à la salle CO2 avec danseurs et gymnastes. Partez à la découverte de la création de l’événement en lui-même. Toutes les étapes par lesquelles sont passés les organisateurs vous seront contées: les grandes idées, les mauvaises idées, les rires, les doutes, les couacs… Ils vous diront tout. La séance du vendredi est d’ores et déjà complète, mais il reste des places pour les deux spectacles du samedi. Pour des questions d’hygiène et de prévention, les représentations sont limitées à 550 places. Infos et réservation: www.epflatour.ch.