UNIHOCKEY. La fédération a annoncé l’annulation de la fin du championnat jeudi. En 1re ligue petit terrain, l’UHT Semsales, récent vainqueur de la Coupe de Suisse, ne pourra donc terminer les play-off après son premier match perdu à Davos 12-3. «Nous étions prêts à relever ce défi ce week-end avec deux matches à la maison, soupire l’entraîneur Ludovic Vial. C’est frustrant que cela se termine en queue de poisson… Mais je ne suis pas surpris.» Le plus dur pour le Veveysan de 32 ans et son assistant Adrien Savary (photo) c’est qu’ils ne seront plus à la barre la saison prochaine. «Finir comme ça, c’est une réelle déception. Il y a ce sentiment d’inaccompli. J’aurais presque préféré me retirer après un match, même après une défaite.» Les Semsaloises vont toutefois s’entraîner encore…