Dans son nouvel album, Stéphane Blok poursuit son fascinant travail de poète, musicien et chanteur. Il puise aux sources ancestrales de son art pour dire un monde qui se délite.

ÉRIC BULLIARD

Il y a des sons étranges, des bruits de la ville et de la vie. Une voix grave et douce parle d’écrans, de Netflix, de tweets, mais aussi d’eau et d’air, de la lune et de l’aube, d’arbres et de sève. Avec Poèmes de la veille, Stéphane Blok poursuit une œuvre en écho du monde, où les mots et la musique se lient pour chanter nos jours étranges. Après l’expérience ultra-collective de la Fête des vignerons (dont il a cosigné le livret avec Blaise Hofmann), le poète, musicien, chanteur lausannois revient à la simplicité et à l’intime. Poèmes de la veille a été écrit, composé, joué, enregistré (avec un…