C. E. Morgan

TOUS LES VIVANTS

Gallimard, 242 pages

Aloma rejoint Orren dans sa ferme du Kentucky. Cet été-là, la chaleur asphyxie, la pluie ne tombe pas et le tabac risque de crever. La jeune femme a le sentiment qu’une distance s’est installée entre eux: Orren la regarde de moins en moins, ses yeux noirs de plus en plus tournés vers le ciel sans nuages. Sa vie à lui est ancrée dans ce paysage, intimement liée à celle de sa famille, tandis qu’Aloma, orpheline dès l’âge de trois ans, n’a aucun souvenir de ses parents. A son arrivée dans cette ferme en ruine, elle apprend sur le tas et à la dure à cuisiner et à s’occuper des poules. Elle veut que son compagnon l’épouse. Tout ce qu’elle possède est son goût pour le piano, et l’enseignement de Mme Boyle. Quand Orren lui suggère de jouer pour…