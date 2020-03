Dimanche soir, vers 20 h 30, durant l’orage qui sévissait sur la Veveyse, la foudre s’est abattue sur le clocher de l’église paroissiale de St-Martin.

En raison du dégagement de fumée et des braises visibles sous la flèche de cet édifice (42 mètres du sol), le CSPI le Flon/St-Martin, les Centres de renfort de Châtel-St-Denis et de Bulle ainsi que le Service de sauvetage de protection de Lausanne ont été alarmés pour circonscrire cet incendie.

Le bouclage du secteur avoisinant l’église et la fermeture des axes routiers à proximité ont été nécessaires pour mener à bien les opérations de secours. Des travaux de démontage et de stabilisation de la flèche, qui a été très endommagée, vont se poursuivre durant la journée. Personne n’a été blessé.